تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض ألوان هاتف iPhone 16 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمرها القادم في شهر سبتمبر لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الأيفون، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن ألوان هاتف iPhone 16 Pro.

شاركت صفحة “Sonny Dickson” صور مسربة لنماذج أولية لهاتف iPhone 16 Pro، حيث يظهر الهاتف في الصور بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.

وتؤكد الصور المسربة على أن هذا الإصدار سيتوفر باللون البرونزي والذي تستبدل به ابل اللون الأزرق التيتانيوم الذي يتوفر لإصدار iPhone 15 Pro الحالي.

ولقد أشارت تسريبات سابقة من “Digital Chat Station” إلى أن ابل ستقدم اللون البرونزي في إختيارات ألوان هاتف iPhone 16 Pro Max أيضاً.

من جانب أخر يظهر هاتف iPhone 16 Pro في الصور المسربة بإختيارات أخرى في الألوان تقليدية تشمل ألوان الأسود، والرمادي وأيضاً اللون الأبيض، ومن المتوقع أن ينطلق الإختيار الرمادي باللون الفضي عند الإعلان الرسمي، والذي يتوفر لإصدار Pro الحالي بلون التيتانيوم.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي بحجم أكبر في الشاشة 6.3 إنش في شاشة بتقنية OLED، بينما يأتي هاتف iPhone 16 Pro Max بحجم 6.9 إنش.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم ابل هاتف Pro القادم بكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل، أي بترقية لإصدار Pro الحالي الذي يضم كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة periscope telephoto تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

أيضاً تدعم ابل هاتف iPhone 16 Pro بمعالج A18 Pro الذي يرتكز على الجيل الثالث من عقدة تصنيع (N3E) بعملية تصنيع TSMC.

من جانب أخر شاركت صفحة “Dickson” صور توضح ألوان هاتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus، حيث يظهر الإصدار الرئيسي من السلسلة بألوان الأزرق، والأصفر، والوردي، والأخضر، وأيضاً اللون الأسود، ويأتي هذا الإصدار بتصميم رأسي لوحدة الكاميرة الخلفية لدعم إلتقاط صور 3D لنظارة Vision Pro.

وتدعم ابل الإصدارات الرئيسية برقاقة A18، كما تأتي هذه الإصدارات بزر “Capture” لدعم التكبير أو التركيز السريع، كما تقدم ابل الإصدارات الأربعة من سلسلة iPhone 16 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومنصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence”.

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