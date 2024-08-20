تكنولوجيا: سامسونج تُوسِّع نطاق ميزة “Circle to Search” لتشمل سلسلتي Galaxy A وGalaxy Tab S9 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 أغسطس 2024 – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن توفر ميزة “Circle to Search” مع Google لمجموعة مختارة من الهواتف التابعة لسلسلة 1Galaxy A. وتساهم هذه الخطوة في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع بين الأجهزة المحمولة ضمن نظام Galaxy.

ويؤكد هذا التحسين الجديد التزام سامسونج وGoogle المستمر بتوفير أفضل التقنيات لأكبر عدد ممكن من المستخدمين. وبعد توافر خدمة “Circle to Search” على الهواتف المختارة من سلسلة Galaxy A، ستصل هذه التجربة البحثية المبتكرة إلى أجهزة Galaxy Tab S9 FE وTab S9 FE+، حيث ستُضفي الشاشات الكبيرة وقلم Galaxy S Pen أبعاداً جديدة على تجربة البحث والاستكشاف.

وأصبحت خدمة “Circle to Search” منذ إطلاقها على سلسلة Galaxy S24 أحد الخصائص المفضلة لدى المستخدمين، حيث توفر تجربة استكشافية فريدة تتجاوز طرق البحث التقليدية. ومع توسع نطاق توافرها لتشمل المزيد من أجهزة Galaxy، بما في ذلك هواتف Galaxy Z Flip6 وZ Fold6 الأحدث، فقد شهدت خدمة “Circle to Search” تطوراً مستمراً لتعزيز سهولة الاستخدام والفاعلية، بما في ذلك إضافة ميزات مثل الترجمة الكاملة للصفحات، والمساعدة في الواجبات المنزلية، وإمكانات مسح الرموز الشريطية ورموز الاستجابة السريعة. ومع توفر هذه الخدمة المبتكرة على هواتف سلسلة Galaxy A وأجهزة Galaxy Tab S9 FE، تقدم سامسونج للعملاء القدرة على طرح أسئلة أكثر تعقيداً حول منتجاتها المختلفة.

وقال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال “Mobile eXperience Business” لدى شركة سامسونج للإلكترونيات: تفتح هذه التحديثات آفاقاً جديدة لمجموعتي هواتف Galaxy A وأجهزة Galaxy Tab S9 FE، وتؤكد التزامنا بتوفير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لأكبر عددٍ من مستخدمي هواتف Galaxy، ما يتيح لهم القيام بمهامهم بكفاءة أعلى، والإبداع بحرية أكبر، والتفاعل مع أجهزتهم بطريقة أفضل.”

وتُعد ميزة “Circle to Search” طريقة ثورية للبحث عن المعلومات على هواتف سامسونج. فبدلاً من التبديل بين التطبيقات، يمكن للمستخدمين ببساطة وضع دائرة حول أي عنصر على الشاشة، سواء كان نصاً أو صورة أو فيديو، لتحديد ما يريدون البحث عنه2. وتأتي هذه الميزة نتيجة للشراكة العميقة بين سامسونج وGoogle، وتجسد التزام الشركة المستمر بالابتكار وتحسين تجربة المستخدم. وتعزز “Circle to Search” تجربة العملاء بشكل كبير، وذلك من خلال توفيرها لنتائج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يمنح المستخدمين معلومات غنية ويجعل من عملية البحث أكثر سهولة ومتعة.

لمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy Tab S9 FE، يرجى زيارة: https://www.samsung.com/global/galaxy/

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

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