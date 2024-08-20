تكنولوجيا: ارتفاع سوق الأجهزة الصوتية الذكية بنسبة 10 بالمئة في الربع الثاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق سوق الأجهزة الصوتية الذكية في جميع أنحاء العالم ربعًا قياسيًا من حيث إجمالي الشحنات مع نمو بنسبة 10.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا لأحدث تقرير لشركة Canalys.

لقد تم شحن ما مجموعه 106 مليون وحدة خلال الفترة من شهر أبريل إلى يونيو؛ وهو أعلى مستوى خلال فترة الربع الثاني حتى الآن.

تشمل الاجهزة سماعات الرأس اللاسلكية وسماعات الأذن مع سلك مادي يربط بين سماعتي الأذن وسماعات أذن لاسلكية حقيقية لا تحتوي على أسلاك توصيل بين السماعتين ويمكن لكل جانب أن يعمل بشكل مستقل.

كانت سماعات الأذن اللاسلكية المفتوحة والسماعات اللاسلكية هي المساهمين الرئيسيين في صعود قطاع الصوت الذكي في الربع الثاني.

تمثل سماعات الاذن اللاسلكية في قطاع الأسعار أقل من 50 دولارًا أكثر من 50 بالمئة من السوق بأكمله خلال هذا الربع.

كانت شركة أبل (بما في ذلك Beats) هي البائع الرائد خلال هذه الفترة حيث تم شحن 18 مليون وحدة وحصة سوقية تبلغ 17.1 بالمئة.

وجاءت سامسونج (بما في ذلك الشركات التابعة لشركة هارمان) في المرتبة الثانية مع 8.1 مليون شحنة وحصة سوقية تبلغ 7.6 بالمئة.

واحتلت العلامة التجارية الهندية Boat Audio المراكز الثلاثة الأولى مع 6.7 مليون شحنة وما يقدر بنحو 6.3 بالمئة من السوق العالمية.

كانت شاومي رابع علامة تجارية رائدة في العالم حيث تم شحن 5.2 مليون وحدة وحصة سوقية لا تتجاوز 5 بالمئة. وكانت أيضًا العلامة التجارية الوحيدة ضمن المراكز الخمسة الأولى التي حققت نموًا سنويًا إيجابيًا بنسبة 40 بالمئة.

كانت سوني العلامة التجارية الخامسة من حيث الشحنات بـ 4 ملايين وحدة وحصة سوقية تبلغ 3.7 بالمئة.

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