تكنولوجيا: Acer تطلق جهاز Nitro V 16 AI المخصص للألعاب بمعالج Ryzen 7 8845HS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acer عن جهاز الحاسب المخصص للألعاب Nitro V 16 AI الذي يأتي بمعالج Ryzen 7 8845HS، وكرت شاشة RTX 4060.

يتميز جهاز Nitro V 16 AI باثنان من الإختيارات في الشاشة بين WQXGA أو WUXGA بحجم 16 إنش، ومعدل تحديث 165Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10، وإستجابة سريعة عند 3 مللي ثانية.

كما ينطلق هذا الإصدار بميزة دعم مميزات الذكاء الإصطناعي مع روبوت الدردشة “Copilot” الذي يعزز الإنتاجية في الجهاز، أيضاً يأتي الجهاز بتقنية Purified Voice 2.0 وهي آداة لإلغاء الضوضاء وتحسين الصوتيات، كما تقدم Acer لوحة إعدادات سريعة لمميزات الذكاء الإصطناعي.

أيضاً تدعم Acer هذا الإصدار بمعالج AMD Ryzen 8845HS، كما ينطلق بكرت الشاشة Nvidia GeForce RTX 4060، ويدعم تقنية DLSS 3.5، ويأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5 بسرعة 5600MHz وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.

ويضم Nitro V 16 AI بطارية بقدرة 59Wh، على أن يتم الشحن عبر محول بقوة 135W، كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11 Home، ويدعم تقنية WiFi 6E، والبلوتوث 5.3، كما يضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بتقنية DTS Ultra في الصوتيات.

أيضاً يأتي الجهاز بمفتاح MUX، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ويتيمز بوزن 2.5 كجم، مع لوحة لمس بمعايير”Microsoft Precision”، ويتوفر الجهاز باللون الأسود فقط بسعر 1313 دولار.

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