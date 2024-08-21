شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Podcasts تضيف واجهة ويب جديدة لتصفح العروض والاستماع إليها والان مع تفاصيل الخبر

منحت شركة أبل مستمعي البودكاست طريقة محسنة لبث العروض من مكتبتها على أي جهاز، بدءًا من اليوم، تحتوي نسخة Apple Podcasts على الويب على مظهر ومجموعة ميزات تشبه إلى حد كبير تطبيق الشركة المستقل، ولا يمكن الوصول إلى المنصة على أي جهاز عبر الويب فحسب، بل ستحصل أيضًا على المزيد من الأدوات التي تتجاوز مجرد تشغيل الحلقات، حتى إذا لم يكن لديك تطبيق سطح مكتب أو تطبيق جوال مثبتًا.

وفقا لما ذكره موقع " engadget"، فإنه من خلال واجهة الويب الجديدة التي تبدو مشابهة لما تراه داخل التطبيق الكامل، ستتمكن من تصفح العروض والوصول إلى مكتبتك وعرض المخططات العليا وشراء الاشتراكات والمزيد.



تزامن Apple Podcasts على الويب كل شيء مع حساب Apple الخاص بك، لذلك تظل تقدم التشغيل والعروض المفضلة والاشتراكات محدثة عبر الأجهزة.

إذا لم يكن لديك تسجيل دخول أبل، تقول الشركة أنه سيكون بإمكانك التصفح والاستماع، ولكن قبل ذلك، كان بإمكانك الاستماع إلى البودكاست على الويب، ولم يكن لديك حق الوصول إلى مكتبتك أو أي أدوات متقدمة من الخدمة.



وتقول شركة أبل إن خدمة Podcasts الموسعة على الويب متاحة في أكثر من 170 دولة على "جميع متصفحات الويب الرئيسية"، بما في ذلك Safari وChrome وEdge وFireFox.