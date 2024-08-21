تكنولوجيا: Gamescom: لعبة Civilization 7 المنتظرة قادمة في فبراير 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

أعلنت شركة Firaxis Games عن تاريخ إصدار محدد للعبة Civilization 7 المنتظرة بشدة. ومن المقرر إطلاق الجزء التالي من السلسلة الاستراتيجية الشهيرة في 11 فبراير 2025، على منصات الحاسب الشخصي وماك وإكس بوكس وبلاي ستيشن ونينتندو سويتش.

جاء الإعلان خلال حدث افتتاح ليلة معرض الألعاب “Gamescom”، مصحوبًا بمقطع دعائي جديد يقدم لمحات عن الميزات الجديدة للعبة وأسلوبها المرئي. وعلى الرغم من ندرة التفاصيل، إلا أن المقطع الدعائي ألمح إلى نهج جديد لبناء الإمبراطوريات والهيمنة على المسرح العالمي.

تمتعت Civilization 6، التي تم إصدارها في عام 2016، بعمر افتراضي قوي مع تحديثات وتوسعات متسقة. وتعد Civilization 7 ببناء على هذا الإرث مع تقديم آليات لعب مبتكرة وعصر جديد من التحديات الاستراتيجية.

للحصول على نظرة متعمقة على اللعبة، تستضيف Firaxis بثًا مباشرًا مدته 20 دقيقة على تويتش في وقت لاحق اليوم. ويمكن لعشاق السلسلة توقع معرفة المزيد عن آليات اللعب الأساسية للحضارات والتكنولوجيات.

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