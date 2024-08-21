شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتعمل لطفلك حساب على فيس بوك.. 4 أدوات لازم تستفيد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم اليوم الرقمي، أصبح فيسبوك جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين، بما في ذلك الأطفال والشباب، ومع ذلك، فإن هذا العالم الافتراضي يحمل معه تحديات جديدة، مثل التنمر والتعرض لمحتوى غير مناسب، ولحماية أطفالنا من هذه المخاطر، يوفر فيسبوك مجموعة من الأدوات التى تمكن الآباء من مراقبة أنشطة أطفالهم على المنصة وضبط إعدادات الخصوصية.

أدوات فيسبوك لحماية الأطفال:

1. إعدادات الخصوصية:

* حسابات الأطفال: تقدم فيسبوك إعدادات خصوصية أكثر صرامة لحسابات الأطفال، حيث يتم تقييد من يمكنه رؤية المنشورات والصور.

* قائمة الأصدقاء: يمكن للآباء التحكم في من يمكن لطفلهم إضافته كصديق، والتأكد من أن قائمة الأصدقاء تضم أشخاصًا يعرفونهم شخصيًا.

* إعدادات الخصوصية لكل منشور: يمكن تحديد من يمكنه رؤية كل منشور على حدة، سواء كان الأصدقاء أو العائلة أو الجمهور العام.

2. مراقبة النشاط:

* سجل النشاط: يمكن للآباء الاطلاع على سجل نشاط طفلهم، بما في ذلك الأشخاص الذين يتفاعلون معهم والمنشورات التي يشاركونها.

* إشعارات النشاط: يمكن تفعيل إشعارات لتنبيه الوالدين بأي تغييرات تحدث على حساب الطفل، مثل إضافة صديق جديد أو تغيير إعدادات الخصوصية.

3. حظر وتقييد:

* حظر الأشخاص: يمكن حظر أي شخص يزعج الطفل أو يرسل له رسائل غير مرغوب فيها.

* تقييد التفاعلات: يمكن تقييد التفاعلات مع الأشخاص الذين لا يعرفهم الطفل، مما يقلل من فرص التعرض للتنمر أو المضايقات.

4. أدوات الإبلاغ:

* الإبلاغ عن المحتوى: يمكن الإبلاغ عن أي محتوى غير مناسب أو مسيء، مثل التنمر أو الكراهية.

* الإبلاغ عن الحسابات: يمكن الإبلاغ عن أي حساب يشارك في أنشطة ضارة أو ينتهك شروط استخدام فيسبوك.