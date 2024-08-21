شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يمنحك قريبًا القدرة على حظر الرسائل من الغرباء.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح تطبيق واتساب يمثل تهديدًا للبريد العشوائي والمطارد في المقام الأول لأنه يمكن لأي شخص إرسال رسالة إليك أو حتى الاتصال بك بمجرد معرفة رقم هاتفك، لكن الرسائل قد تمنحك قريبًا القدرة على تحديد الرسائل التي تريد قراءتها والرسائل التي تريد حظرها، حيث يختبر تطبيق واتساب ميزة تتيح للمستخدمين حظر الرسائل الواردة من الغرباء أو الأرقام غير المعروفة.

حظر واتساب للأرقام غير المعروفة – لماذا يمكن أن يكون ذلك أمرًا كبيرًا من أجل سلامتك

تم رصد اختبار واتساب لهذه الميزة بواسطة WABetaInfo الموثوق به هذا الأسبوع، حيث يتم اختبار الميزة التي تسمى حظر رسائل الحساب غير المعروفة على الإصدار التجريبي من Android 2.24.17.24 والذي لا يزال في مرحلة التطوير، لذا قد يكون أمامنا بضعة أشهر قبل إصدار عام محتمل.

ستكون ميزة الحظر الجديدة متاحة في الخصوصية حيث يتوفر لديك القسم المتقدم لتمكين الأداة بمساعدة زر التبديل.

يدعي واتساب أن تمكين هذه الميزة يمكن أن يؤدي إلى تحسين أداء الجهاز بطريقة ما، وهو أمر لسنا متأكدين منه، ولكن يمكنك بالتأكيد الحصول على خصوصية أفضل من الغرباء، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يحتاجن إلى هذه الأداة على المنصة، والشيء الآخر المثير للاهتمام المذكور في الإصدار التجريبي هو أن ميزة حساب الكتلة ستعمل إذا تجاوزت حجمًا معينًا.

بالنسبة لتطبيق مراسلة آمن مثل واتساب، كان انفتاحه على الرسائل/المكالمات بسيطًا ولكنه سهل جدًا في نفس الوقت، وبالمقارنة، فإن سيجنال أكثر وعيًا بمخاوف الخصوصية، ولا يمنح الأشخاص إمكانية الوصول بالكامل إذا تلقوا رسائل من أرقام غير معروفة، كذلك نأمل أن يتم طرح ميزة الخصوصية على واتساب للإصدار التجريبي العام قريبًا.

إحدى الميزات المتوفرة الآن لجميع مستخدمي واتساب هي القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام Meta AI، لديهم أيضًا الآن مجموعة واسعة من الملصقات وصور GIF المتاحة من خلال GIPHY داخل تطبيق المراسلة.