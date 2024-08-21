تكنولوجيا: هاتف Moto G45 ينطلق بشكل رسمي بسعر يبدأ من 130 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا النقاب اليوم عن هاتف Moto G45 الذي ينطلق بألوان مشرقة، ومعالج Snapdragon 6s Gen 3، وسعر يبدأ من 130 دولار.

يتميز هاتف Moto G45 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120 Hz، ويتوسط الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يدعم الجهاز طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

ويأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 6s Gen 3 بسرعة 2.3 GHz، وذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وفتحة لبطاقة ذاكرة تخزين microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Moto G45 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم موتورولا الهاتف بألوان مشرقة تشمل الأخضر، والأزرق، واللون الذي يعرف ب “Viva Magenta”، ويدعم الهاتف تقنية NFC.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 20W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وFM radio، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات.

ويتوفر Moto G45 بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 130 دولار.

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