تكنولوجيا: تأجيل الإصدار التجريبي من OneUI 7 إلى شهر سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان من المتوقع أن يصل ​​الإصدار التجريبي من OneUI 7 من سامسونج المستند إلى Android 15 هذا الشهر، لكن لم يحدث ذلك بعد.

فقد أعلن المصدر Sammobile عن تأجيل التحديث إلى سبتمبر. لا يوجد تاريخ زمني للإصدار الجديد، لكن سلسلة Galaxy Z Fold6 و Z Flip6 و S24 ستكون من بين الأجهزة الأولى المؤهلة للحصول على OneUI 7.

ويبدو أن السبب وراء التأخير مرتبط بتحديث OneUI 6.1.1 المتأخر والذي لا يزال قيد الإعداد لأجهزة Samsung الأقدم.

ووفقًا للتقارير السابقة، سيكون OneUI 7 متاحًا في سبع دول عند الإطلاق، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين وألمانيا والهند وبولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يتبع إصدارًا مرحليًا كالمعتاد حيث من المقرر أن يكون المستخدمون في كوريا الجنوبية وألمانيا والولايات المتحدة أول من يتلقون التحديث.

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