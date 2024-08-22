شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مستخدمى Android وiOS معرضون للهجمات على بياناتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا أن مستخدمي Android وiOS معرضون للهجمات على بياناتهم الشخصية، بما في ذلك وجود 34 ثغرة في Android، نصفها بالضبط مدرج على أنها "حرجة"، حيث اكتشف الباحثون نقاط الضعف باستخدام مدخلات عشوائية من التعليمات البرمجية للعثور على العيوب.

ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، فإن الضرر المحتمل خطير حيث يمكن للمهاجمين سرقة معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك وبيانات بصمة الإصبع والتعرف على الوجه والمزيد.

في حين درس الباحثون أجهزة Android، إلا أنه بعد فحص أكثر من 35000 تطبيق توصل المعهد إلى أن مستخدمي iPhone معرضون للخطر أيضًا.

وأوضح الباحثون، "الخطر الرئيسي هو أن يتمكن المتسللون من الحصول على نظامك والوصول إلى بياناتك مدى الحياة طالما أنك تمتلك نفس الهاتف."

يتفق مايكل كوفينجتون، نائب رئيس استراتيجية المحفظة لشركة إدارة الأجهزة المحمولة Jamf، على أن كل من نظامي التشغيل iOS وAndroid مستهدفان الآن من جانب جهات سيئة تبحث عن نقاط ضعف في البرنامج ثم استغلال هذه العيوب.

يقول كوفينجتون من Janf، أن مستخدمي iOS وAndroid يحتاجون إلى استراتيجية أمان محمولة تتضمن "عدة طبقات" من الحماية.

وهناك بعض الخطوات الدفاعية التي يمكنك القيام بها لتحمى نفسك:

- تأكد من تثبيت أحدث تحديث على جهازك.

- لا تضغط على الروابط الموجودة داخل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف الشخص أو الشركة التي أرسلتها.

- لا تتصل بأرقام الهواتف المدرجة في رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية من مرسلين معروفين وغير معروفين.

- لا تقرض هاتفك لأي شخص حتى لو ادعى الشخص الآخر أن الأمر طارئ.

- قبل تثبيت تطبيق من مطور غير معروف، تحقق من قسم التعليقات بحثًا عن علامات تحذيرية.

- راقب العلامات التحذيرية مثل ارتفاع درجة الحرارة واستنزاف البطارية بسرعة والتي قد تشير إلى إصابة جهازك ببرامج ضارة.

- يجب على مستخدمي Android الامتناع عن تحميل التطبيقات من الخارج.