شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو خايف على أطفالك من فيس بوك.. 5 مميزات لتطبيق ماسنجر كيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق ماسنجر كيدز هو نسخة مخصصة للأطفال من تطبيق ماسنجر الشهير، طورته شركة فيس بوك ليكون بيئة انترنت آمنة ومراقبة من قبل الأهل للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، وفيما يلى 5 مميزات تجعل ماسنجر كيدز اختيارًا مثاليًا للأهالي:

1. التحكم الكامل للأهل

أكبر ميزة في ماسنجر كيدز هي أنه يمنح الأهل السيطرة الكاملة على حسابات أطفالهم، يمكن للأهالي إدارة قائمة الأصدقاء والموافقة على طلبات الصداقة والتحكم في من يمكن للطفل التواصل معهم، هذا يوفر بيئة آمنة للتواصل دون قلق من الغرباء.

2. عدم وجود إعلانات

ماسنجر كيدز خالي تمامًا من الإعلانات، مما يعني أن الأطفال لن يتعرضوا لأي محتوى تجاري أو إعلانات غير مناسبة لأعمارهم، وهذا يجعل التجربة أكثر أمانًا للأطفال.

3. فلاتر تفاعلية وصور متحركة صديقة للأطفال

يحتوي التطبيق على فلاتر تفاعلية ممتعة وصور متحركة مصممة خصيصًا للأطفال، هذه الأدوات تساعد الأطفال على التعبير عن أنفسهم بطريقة مبتكرة وآمنة، بالإضافة إلى أنها تضمن أن المحتوى المرئي يكون مناسبًا تمامًا لأعمارهم.

4. مكالمات فيديو جماعية مع الأصدقاء والعائلة

يتيح ماسنجر كيدز للأطفال إجراء مكالمات فيديو جماعية مع أصدقائهم وعائلاتهم، مع الحفاظ على أمان التجربة من خلال إمكانية مراقبة الأهل لنشاطات أطفالهم، هذه الميزة تساعد الأطفال على البقاء متصلين بطريقة آمنة وسهلة.

5. تقارير النشاط الأسبوعية للأهل

ماسنجر كيدز يوفر للأهل تقارير نشاط أسبوعية توضح كيفية استخدام أطفالهم للتطبيق، بما في ذلك مع من يتحدثون، وكم من الوقت يقضونه في المكالمات أو الرسائل، هذه التقارير تساعد الأهل على متابعة سلوك أطفالهم على التطبيق وضمان استخدامه بطريقة آمنة وصحية.