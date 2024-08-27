تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الكاميرة والشاشة في vivo X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لعقد حدث خلال الفترة القادمة لكشف النقاب عن vivo X200، ولقد كُشِف اليوم عن مواصفات الكاميرة والشاشة في هاتف vivo X200.

أكدت أحدث التقارير على خطط vivo لعقد حدث في أكتوبر للإعلان الرسمي عن X200، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن الهاتف يأتي بسعة كبيرة للبطارية تتراوح بين 5500-5600 mAh.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن vivo X200 يأتي بميزة الشحن اللاسلكي، وهي ميزة غابت عن إصدار الشركة السابق.

ويدعم هاتف vivo X200 رقاقة معالج Dimensity 9400، كما يتميز هذا الإصدار بسماكة 8مم، ويضم شاشة بحجم أكبر من 6.3 إنش، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 1.5K.

ولقد رصدت التسريبات المصورة النماذج المعدنية لهاتف vivo X200، حيث يظهر الهاتف بتصميم مسطح للشاشة على عكس الإصدار السابق الذي جاء بتصميم منحني.

أيضاً من المقرر أن يتميز vivo X200 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر periscope telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل والتي تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، ببعد بؤري 70مم لذا نترقب الحدث الرسمي لتفاصيل أكثر.

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