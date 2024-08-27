تكنولوجيا: إطلاق تحديث Android 15 Pixel رسميًا في شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إطلاق إصدار Beta 4.2 قبل أسبوعين، انتهت جوجل من اختبار Android 15 وتنتقل بالفعل إلى QPR1.

ومع ذلك، يشير تقرير جديد اليوم إلى أن Android 15 لن يتم طرحه على أجهزة Pixel حتى شهر أكتوبر.

ووفقًا لموقع Android Authority، لن يكون تحديث Android 15 Pixel متاحًا حتى شهر أكتوبر، وربما حتى في منتصف الشهر.

ويبدو ان المنشور واثق من أنه لن يصل الشهر المقبل، حيث يبدو أن Android 15 “تم حجبه لتحسين استقراره“.

وإذا كان الأمر كذلك، فمن المفترض أن تحصل سلسلة Pixel 9 (وجميع الهواتف الأخرى) على Android 14 مع التصحيح الأمني ​​لشهر سبتمبر 2024 الشهر المقبل.

ونظرًا لأن Android 15 Beta 4 كان بمثابة “آخر تحديث مجدول في يوليو، افترض البعض أنه قد يكون متاحًا في وقت مبكر من شهر أغسطس. ثم انتقلت التوقعات إلى سبتمبر، خاصة بعد أن أصدرت جوجل الإصدار التجريبي 4.2 وقدمت تعليمات حول انتظار الإصدار المستقر العام النهائي لنظام Android 15 AP3A قريبًا.

وفي الوقت نفسه، تقوم جوجل بالفعل باختبار Android 15 QPR1 قبل إصداره في شهر ديسمبر.

واعتبارًا من الإصدار Beta 4.2، الذي تم إصداره منذ ذلك الحين لهاتفي Pixel 9 و 9 Pro XL، أصبح Android 15 مستقرًا إلى حد ما من جانبنا. وعلى هذا النحو، فإن التأخير مفاجئ.

يأتي ذلك بينما يتم شحن سلسلة Pixel 9 مع نظام Android 14، مع دعم جوجل لبعض الميزات التي تم تقديمها خلال الإصدار التجريبي الخامس عشر.

لا يعد Android 15 في حد ذاته التحديث الأكبر، ولكن هناك بعض الإضافات الكبيرة مثل المساحة الخاصة، ولوحة حجم المواد الجديدة، والتعديلات على منتقي الأدوات.

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