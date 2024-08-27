تكنولوجيا: خدمة Google Meet تفتح ميزة PiP عند تبديل علامات التبويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، قدمت خدمة Google Meet تجربة صورة داخل صورة تمت ترقيتها لمتصفح Chrome لسطح المكتب والتي سيتم فتحها الآن تلقائيًا عند تبديل علامات التبويب.

في السابق،كان يتعين علينا تنشيط PiP (صورة داخل صورة) يدويًا من القائمة الكاملة. سيتم الآن تشغيلها تلقائيًا عند تبديل علامات التبويب أثناء الاجتماع.

عندما قدمت Google Meet لأول مرة ميزة صورة داخل صورة في عام 2022، كانت مجرد شبكة من خلاصات الفيديو.

تطرح جوجل هذه الميزة اليوم وستكون متاحة بالكامل في الأسابيع المقبلة. وستكون متاحة لجميع عملاء Google Workspace، والمشتركين الفرديين في Workspace، والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية” باستخدام Chrome لسطح المكتب.

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