تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية وقدرة الشحن في هاتف OnePlus 13 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف OnePlus 13 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ومن جديد تعود التسريبات للكشف عن سعة البطارية وقدرة الشحن في هذا الإصدار.

أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن إصدار وان بلس القادم OnePlus 13 يضم بطارية مميزة بقدرة 6000 mAh وهي ترقية لقدرة البطارية المميزة للإصدار السابق OnePlus 12 الذي ضم بطارية بقدرة 5400 mAh.

من جانب أخر يدعم هاتف OnePlus 13 تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما يأتي الهاتف بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف OnePlus 13 يضم محرك للإهتزازات على غرار هاتف OnePlus 12، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر Lytia LYT-808 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 وهو المستشعر ذاته المميز لهاتف OnePlus 12.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن كشفت عن خطط وان بلس لدعم هاتف OnePlus 13 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، وشاشة LTPO OLED بتصميم منحني micro في جميع جهات الشاشة، كما تتميز الشاشة بدقة 1440 في 3168 بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة بالموجات الفوق صوتية، ويأتي الهاتف بمعايير IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء.

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