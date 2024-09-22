تكنولوجيا: ارتفاع أسعار YouTube Premium مرة أخرى في بعض البلدان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه مشتركي YouTube Premium في جميع أنحاء العالم صدمة، حيث أعلنت جوجل عن زيادات كبيرة في الأسعار في العديد من البلدان.

وتأتي هذه الجولة الأخيرة من الزيادات، والتي تؤثر في المقام الأول على المستخدمين الأوروبيين، في أعقاب زيادات مماثلة في مناطق أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا العام.

وقد لوحظت بعض الزيادات الضخمة فالدول الأوروبية، حيث شهد بعض المشتركين في الخطط العائلية ارتفاعًا في تكاليفهم الشهرية بنسبة 40 بالمئة تقريبًا.

فيما يلي تفصيل لبعض تغييرات الأسعار المُبلغ عنها: في أيرلندا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، ارتفعت الاشتراكات من 11.99 يورو إلى 13.99 يورو للخطط الفردية ومن 17.99 يورو إلى 25.99 يورو للخطط العائلية.

وفي سويسرا، ارتفع سعر الاشتراكات الفردية من 15.90 فرنكًا سويسريًا إلى 17.90 فرنكًا سويسريًا، بينما ارتفع سعر الاشتراكات العائلية من 23.90 فرنكًا سويسريًا إلى 33.90 فرنكًا سويسريًا.

كما أثرت زيادات مماثلة على مناطق أخرى، بما في ذلك الدنمارك والسويد وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة وماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وكولومبيا وتايلاند.

يظل تبرير جوجل الرسمي لزيادة الأسعار متسقًا مع الإعلانات السابقة، مشيرًا إلى الحاجة إلى الاستمرار في تقديم خدمات وميزات رائعة ودعم المبدعين والفنانين الذين تشاهدهم على YouTube.

ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين اشتركوا في YouTube Premium من خلال أبل على جهاز أبل الخاص بهم يواجهون زيادات أكبر، حيث أبلغ البعض عن ارتفاع في الأسعار بنسبة 60 بالمئة.

ويبدو أن هذه الزيادة الكبيرة مرتبطة بالرسوم المرتبطة باستخدام نظام الدفع الخاص بشركة أبل.

أثارت أخبار ارتفاع الأسعار موجة من الإلغاءات، حيث عبر العديد من المستخدمين عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت.

حتى أن بعض المستخدمين يقارنون أسعار YouTube Premium الجديدة بالتكلفة المجمعة لخدمات البث الشهيرة الأخرى مثل Netflix و Amazon Prime و HBO.

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