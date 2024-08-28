شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية بنسبة 99%.. تقرير يكشف جودة خدمات الاتصالات في طرق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تقرير "مقياس الطرق"

سرعة الإنترنت

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تقرير "مقياس الطرق" الذي يقدم مؤشرات جودة خدمات الاتصالات في الطرق الرئيسة والثانوية في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز التنافسية لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء شبكات الاتصالات بالمملكة.ويشارك الإصدار الثاني من تقرير "مقياس الطرق" مؤشرات تغطية خدمة الاتصال وتغطية خدمة الإنترنت، وكذلك معدل نجاح المكالمات ومعدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة، بالإضافة إلى مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي، وذلك على الطرق الرئيسة التي يرمز لها بـ"11" والطرق الثانوية التي يرمز لها بـ"222".وكشف التقرير عن بلوغ نسبة تغطية خدمة الاتصال في المملكة في الطرق الرئيسة إلى 99%، وتسجيل نسبة 99 % كذلك في الطرق الثانوية.وأظهر التقرير وصول نسبة تغطية خدمة الإنترنت لخدمات النطاق العريض في الطرق الرئيسة إلى 99%، كما بلغت نسبتها على الطرق الثانوية إلى 99% على مستوى المملكة.وأبرز التقرير مؤشر معدل نجاح المكالمات. وسجّل معدل عينات سرعة الإنترنت المقبولة في الطرق الرئيسة.وأوضح التقرير مؤشر جودة منصات الفيديو المرئي في الطرق الرئيسة.