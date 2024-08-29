شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسمح للأطفال فى سن ما قبل المراهقة استخدام Horizon Worlds والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة ميتا عن فتح Horizon Worlds، منصتها الاجتماعية ثلاثية الأبعاد للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا، وكجزء من عملية الطرح، سيتمتع الآباء بقدر كبير من التحكم في التجارب التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها، وستحصل التجارب على تصنيفات عمرية لمساعدة الآباء على تحديد التجارب المناسبة لأطفالهم.

لكي يتمكن طفل ما قبل المراهقة من استخدام Horizon Worlds، يجب أن يكون لديه حساب Meta يديره أحد الوالدين ويطلب الوصول إلى Horizon Worlds نفسه، وبمجرد موافقة أحد الوالدين على ذلك، يمكن للأطفال ما قبل المراهقة طلب الوصول إلى تجارب فردية، أو يمكن للوالدين تحديد إعداد يسمح للطفل ما قبل المراهقة بالانتقال إلى جميع التجارب التي تندرج ضمن تصنيف عمري معين.

وستقوم ميتا بتقييم التجارب على أنها مناسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام وما فوق، ومن 13 عامًا وما فوق، ومن 18 عامًا وما فوق).

كما أن ميتا لديها بعض الحماية الأخرى للأطفال قبل سن المراهقة، حيث يتم تعطيل الدردشة الصوتية لحسابات ميتا التي يديرها الآباء، على الرغم من أن الآباء يمكنهم السماح بالدردشة الصوتية مع جهات اتصال معينة.

وسيتم عرض الأطفال قبل سن المراهقة على أنهم غير متصلين بالإنترنت بشكل افتراضي ما لم يغير أحد الوالدين ذلك ، وسيتم تشغيل إعداد الحدود الشخصية في Horizon Worlds للحسابات التي يديرها الآباء لمنع المستخدمين الآخرين من الاقتراب كثيرًا في الفضاء الافتراضي.

وكانت لعبة Horizon Worlds متاحة فقط في الواقع الافتراضي، ولكن بعض التجارب أصبحت متاحة الآن من خلال تطبيق Meta Horizon للجوال أيضًا، و قامت ميتا مؤخرًا بإعادة تصميم التطبيق للتركيز بشكل أكبر على لعبة Horizon Worlds .

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة ميتا أيضًا أن الأطفال في سن ما قبل المراهقة الذين لديهم حسابات يديرها آباؤهم، سوف يتمكنون، بموافقة الوالدين، من الدردشة أو الاتصال مع الآخرين في تجارب الواقع المختلط والواقع الافتراضي .