علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن رقاقة Snapdragon X Plus بعدد 8 من الأنوية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “Evan Blass” عن رقاقة Snapdragon X Plus التي تتميز بعدد 8 من الأنوية، قبل الإعلان الرسمي في فعاليات IFA القادمة.

قدمت كوالكوم سلسلة رقاقات Snapdragon X التي تتضمن اثنان من النماذج بين X Plus المميزة بعدد 10 من أنوية Oryon، ونماذج رقاقة X Elite التي تتميز بعدد 12 من الأنوية.

وتأتي النسخة الجديدة من معالج Snapdragon X Plus بعدد 8 من أنوية Oryon فقط، والتي تدعم أجهزة الحاسب الدفتري من فئة CoPilot+ التي تبدأ من سعر 800 دولار.

ولقد أشارت التقارير التي نشرت مؤخراً إلى أن الرقاقة ستعزز سرعة الأنوية الأحادية 3.4GHz، كما سيتم تعزيز سرعة الأنوية المتعددة 3.2GHz.

أيضاً مع إنخفاض عدد الأنوية وسرعة وحدة المعالجة تأتي الرقاقة بكرت الشاشة Adreno بمعدل 1.7 TFLOPS كبديل لمعدل 3.8 TFLOPS، كما تدعم ذاكرة عشوائية LPDDR5X بسعة تخزين مؤقتة إجمالية تبلغ 30 ميجابايت.

ومن المقرر أن تدعم الرقاقة شاشات ثلاثية بدقة UHD بمعدل تحديث 60Hz، أيضاً تضم الرقاقة Hexagon NPU، وتدعم تقنية Wi-Fi 7، وشبكات 5G.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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