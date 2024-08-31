تكنولوجيا: تسريبات تؤكد دعم iPhone 17 Pro Max فقط بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لدعم هاتف iPhone 17 Pro Max فقط العام المقبل بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

على عكس ما جاء في تسريبات نشرت مؤخراً حول دعم سلسلة هواتف iPhone 17 كاملة العام المقبل بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أوضح تقرير جديد من المحلل “Ming-Chi Kuo” أن إصدار Max فقط سيحصل على الترقية المرتقبة في الذاكرة العشوائية.

ولقد أشار تقرير المحلل Kuo أن هاتف iPhone 17 Pro Max يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام بينما تدعم ابل إصدارات iPhone 17 Pro، وiPhone 17 وأيضاً iPhone 17 Slim بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تستهدف دعم الإصدار الأعلى بنقطة التسويق الأولى في الجيل القادم من هواتف الأيفون وهي تعزيز إمكانيات تقنية الذكاء الإصطناعي، لهذا تدعم iPhone 17 Pro Max بشكل خاص بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما تدعم ابل هاتف Pro Max بترقية في نظام التبريد الذي يتضمن غرف حرارية مع صفائح الجرافيت، على عكس الإصدارات الأخرى من سلسلة iPhone 17 التي تضم صفائح الجرافيت فقط في نظام التبريد.

يذكر أن المحلل Kuo أوضح أن إصدار Pro Max الحالي يستحوذ على نسبة 40% من مبيعات هواتف الأيفون، لهذا تستمر ابل في دعم إصدار Pro Max بأفضل مواصفات وترقية في السلسلة المقرر إطلاقها العام المقبل.

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