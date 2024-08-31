تكنولوجيا: هاتفي Galaxy Tab S10+ و Galaxy Tab S10 Ultra يحصلان على شهادة FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ظهرت بالفعل صورًا ترويجية مسربة لكل من هاتفي Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra. ومن المتوقع ألا يكون هناك إصدار قياسي هذه المرة.

والآن، تم أيضًا رصد جهازي Galaxy Tab S10+ وGalaxy Tab S10 Ultra في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، والتي تكشف بعض المعلومات حول الأجهزة وتقترح إطلاقًا وشيكًا.

رصدت 91mobiles كلاً من إصدارات الاتصال اللاسلكي والاتصال الخلوي لجهاز Galaxy Tab S10+ وإصدار Wi-Fi لجهاز Tab S10 Ultra في قاعدة بيانات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

ووفقًا للقائمة، فإن الاتصال الخلوي وإصدارات WiFi لجهاز Tab S10 + لها أرقام طراز SM-X820 و SM-X820U على التوالي. ويأتي جهاز Galaxy Tab S10 Ultra برقم الطراز SM-X920.

وحسبما ورد، يدعم كل من Tab S10+ و Tab S10 Ultra قلم S Pen. كما يشير رقم طراز قلم S Pen (EJ-PX710) إلى أنه هو نفسه المستخدم مع سلسلة Tab S9. وتكشف القائمة أيضًا أن جهاز Tab S10+ سيدعم الشحن بقوة 45 واط.

وبصرف النظر عن هذا، فإن قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لا تكشف الكثير عن الأجهزة اللوحية القادمة. ومع ذلك، فقد صادفنا بالفعل العديد من الشائعات وقوائم الشهادات الأخرى التي تعطينا فكرة تقريبية عما يمكن توقعه.

وفقًا للصور الترويجية التي تم تسريبها سابقًا، سيأتي كل من Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra مع إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، وهو ما يتماشى أيضًا مع الأجيال السابقة.

يحتوي كل من Plus و Ultra من سلسلة Tab S9 على دقة 13 ميجابكسل رئيسية و 8 ميجابكسل فائقة الاتساع في الخلف، والتي كانت بمثابة ترقية من 6 ميجابكسل فائقة الدقة في سابقاتها. تستخدم شركة سامسونج الكاميرا الرئيسية بدقة13 ميجابكسل لفترة طويلة.

ووفقًا للشائعات السابقة، سيستخدم كل من S10+ و Ultra معالج Dimensity 9300+.

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