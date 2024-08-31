تكنولوجيا: الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold يدعم قلم stylus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج للأسواق قريباً إصدار جديد من هواتف Fold والذي يتوفر في الأسواق بعنوان “Galaxy Z Fold Special Edition”، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على دعم هذا الإصدار لقلم stylus.

شغل الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد أشارت بعض التفاصيل السابقة إلى أن هذا الإصدار سيتوفر في الأسواق بعلامة Galaxy Z Fold Slim التجارية أو Galaxy Z Fold Ultra.

ولقد عادت التسريبات اليوم لتسليط الأضواء على هذا الإصدار مؤكدة دعم الهاتف لقلم S، على عكس ما جاء من تسريبات سابقة، لذا لا يمكن التأكيد على هذه التفاصيل حتى الآن.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن دعم الإدخال بقلم stylus في هذا الإصدار لا يؤكد على أن الهاتف يتضمن مدخل مخصص للقلم، حيث من المتوقع أن تدعم الشاشة الإدخال على غرار Galaxy Z Fold6 دون أن يتضمن فتحة لتخزين القلم داخل الهاتف.

يذكر أن التسريبات الأخيرة أكدت على أن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يتميز الهاتف بسُمك 4.9 مم عند فتح الشاشة و 10.6مم عند الطي.

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