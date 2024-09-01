تكنولوجيا: تسريب سلسلة الهواتف الذكية REDMAGIC 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل ZTE زيادة المنافسة في السوق من خلال الهواتف الذكية الرائدة الجديدة. بدأت الشركة العمل على سلسلة REDMAGIC 10.

وقد رصد المصدر Gizmochina هاتفي REDMAGIC 10 Pro و 10S Pro الجديدين في قاعدة بيانات IMEI. ومن المتوقع أن يتم إصدار أول هذه النماذج هذا العام.

ستعلن ZTE رسميًا عن سلسلة REDMAGIC 10 الجديدة، مما يمثل التطور التالي في تشكيلة REDMAGIC.

واكتشف فريق Gizmochina هاتفي REDMAGIC 10 Pro و Red Magic 10S Pro في قاعدة بيانات IMEI. ستأتي هذه الهواتف الذكية مع أحدث معالج من Snapdragon 8 Gen 4. وسيكون لدى REDMAGIC 10 Pro و 10S Pro الجديد رقم الطراز NX789J.

ومع ذلك، لا توجد معلومات أخرى حول هذه الهواتف الذكية بخلاف رقم الطراز.

من المتوقع أن تقدم سلسلة REDMAGIC 10 العديد من التحسينات مقارنة بسلسلة REDMAGIC 9.

كان قد تم تجهيز طرازي REDMAGIC 9 Pro و 9S Pro السابقين بشاشة AMOLED بحجم 6.8 بوصات ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

تم تشغيل REDMAGIC 9 Pro بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما كان لدى 9S Pro معالج Snapdragon 8 Gen 3 مع زيادة سرعة التشغيل. هذا المعالج الذي يعمل هو في الأساس نفس المعالج 8 Gen 3 لجهاز Galaxy.

وفي السلسلة الجديدة، سيحتوي REDMAGIC 10 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 4، في حين سيحتوي 10S Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 4 مع زيادة سرعة التشغيل.

تشير هذه الترقيات إلى أن سلسلة REDMAGIC 10 ستوفر أداءً أكثر قوة وميزات مبتكرة مقارنة بالسلسلة السابقة. ومع ذلك، تظل المواصفات التفصيلية لـ REDMAGIC 10 Pro و 10S Pro طي الكتمان.

لم يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الرسمي لـ REDMAGIC 10 Pro و 10S Pro. ومن المتوقع أن تجذب النماذج الجديدة الكثير من الاهتمام وتضع معايير جديدة في سوق الهواتف الذكية.

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