تكنولوجيا: استحواذ Google Home على تطبيق Nest على وشك الانتهاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتمتع تطبيق Nest بتاريخ طويل، ولكنه في طريقه للانتهاء. نظرًا لأن المنتج الرئيسي التالي ينتقل بالكامل إلى تطبيق Google Home، فإن تطبيق Nest قد انتهى تقريبًا إلى الأبد.

منذ شراء جوجل لشركة Nest في عام 2014، انتقلت الشركة إلى المكان الذي استحوذت عليه شركة Google Nest، مع مزيد من التركيز على رؤية جوجل للمنزل الذكي على ما أسسته شركة Nest مسبقًا.

كانت أكبر إشارة لذلك في عام 2021، عندما أطلقت جوجل مجموعة مُجدَّدة بالكامل من الكاميرات وأجراس الأبواب، والتي تخلت، من بين تغييرات أخرى، عن تطبيق Nest.

وبعد بضع سنوات، لا يزال تطبيق Nest يعمل، لكن جوجل اتخذت عدة خطوات أخرى للابتعاد عنه.

بالإضافة إلى مجرد نقل مجموعة كاميرا Nest وجرس الباب إلى تطبيق Home، تعمل جوجل أيضًا على نقل الأجهزة القديمة أيضًا.

وفي العام الماضي، بدأت الشركة في نقل كاميرتها الأكثر شهرة، كاميرا Nest Indoor Camera الأقدم، إلى تطبيق Home من خلال عملية ترحيل جديدة من تطبيق Nest.

لقد أتاح الاستخدام الكامل للكاميرا من خلال تطبيق Home، ويحتاج فقط إلى تطبيق Nest للإعداد الأولي في هذه المرحلة. وفي الآونة الأخيرة، تم أيضًا ترحيل كاميرا Nest Outdoor وجرس الباب Nest Hello.

وكانت أحدث نقطة تحول هي جهاز Nest Learning Thermostat الجديد (الجيل الرابع)، والذي يحل محل الجيل السابق الذي كان عمره يقترب من عقد من الزمن.

لم تعد جوجل تبيع رسميًا جهاز تنظيم الحرارة الذي يتطلب تطبيق Nest، وتبيع فقط الطرازات التي تستخدم تطبيق Home.

ونظرًا لأن Nest Thermostat هو الجهاز الأكثر شهرة في تشكيلة Nest، فربما كان هذا هو التحول الأكثر أهمية بالنسبة لشركة جوجل في الابتعاد عن التطبيق القديم. وبما أن Nest Secure قد توقف عن العمل، فلا يوجد سوى عدد قليل من الأشياء.

هناك كاميرات Nest المتبقية، مثل سلسلة IQ مثل الكاميرا المدمجة في Nest Hub Max، والتي من المؤكد تقريبًا أن يتم نقلها خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

وهناك قفل Nest x Yale، الذي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة. ستظل بحاجة إلى تطبيق Nest لإعداد بعض الإعدادات المتقدمة لقفل القفل والتحكم فيها، ولكنه يعمل في معظم الأحيان مع تطبيق Google Home.

ويبدو من المحتم أن تقوم جوجل إما بترحيل القفل بالكامل إلى تطبيق Home في مرحلة ما، أو استبدال هذا المنتج في الوقت المناسب نظرًا لشعبيته.

ولكن في الوقت نفسه، تخلت جوجل عن الأمن المنزلي خارج الكاميرات، واختارت شريكتها ADT نموذجًا جديدًا آخر من نموذح ييل لنظامها الأمني ​​المحدث.

ربما لن يتم إيقاف تشغيل تطبيق Nest بالكامل لفترة من الوقت حتى الآن، حيث ستكون هناك حاجة إليه في حالات استخدام معينة طالما أن هذه المنتجات لا تزال مدعومة بأي صفة، ولكن لم يكن من الواضح أبدًا أن تطبيق Nest قيد التشغيل بدعم مدى الحياة.

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