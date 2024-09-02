تكنولوجيا: كوالكوم تطلق معالج Snapdragon 6 Gen 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة كوالكوم اليوم عن معالج Snapdragon 6 Gen 3 من الفئة المتوسطة بدقة تصنيع 4 نانومتر، وتحسينات في آداء تقنية الذكاء الإصطناعي.

تتميز رقاقة Snapdragon 6 Gen 3 بوحدة معالجة تتضمن 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4 GHz، و4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.8 GHz، كما تأتي الرقاقة بكرت الشاشة Adreno 710.

وتدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية LPDDR5 بسرعة تصل إلى 3200 MHz، أيضاً تدعم الرقاقة شاشة بجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120 Hz، وبعمق ألوان 12بت.

أيضاً يمكن للرقاقة أن تدعم كاميرة بدقة 200 ميجا بيكسل أو كاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل مع “Zero Shutter Lag”،أو اثنان من المستشعرات بدقة 32 و16 ميجا بيكسل، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

وتدعم الرقاقة تقنية Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.2، كما يأتي بتقنية الشحن السريع “QuickCharge 4+”، ويأتي هذا الإصدار بنفس المعمارية المميزة لرقاقة Snapdragon 7s Gen 2 بإختلاف بسيط في سرعة الأنوية.

كما تأتي Snapdragon 6 Gen 3 بميزة دعم معايير UFS 3.1 في سعة التخزين، ومن المقرر أن تكشف كوالكوم لاحقاً عن موعد توفر الإصدارات المميزة بالمعالج الجديد في الأسواق.

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