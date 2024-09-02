تكنولوجيا: سامسونج تستعد للإعلان عن هاتف Galaxy M05 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت صفحة هاتف Galaxy M05 الرسمية على موقع سامسونج في السوق الهندي إستعداداً للإعلان المرتقب عن الهاتف.

كشفت التسريبات عن هاتف Galaxy M05 للمرة الأولى خلال شهر يوليو الماضي مع هاتف F05، ولقد انطلقت الصفحة الرسمية لهاتف Galaxy M05 بالفعل في السوق الهندي مما يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

ولقد ظهر هاتف M05 في الصفحة الرسمية على موقع سامسونج بنموذج رقم SM-M055F/DS، كما سجل الهاتف في منصة BIS خلال الفترة الماضية.

يذكر أن هاتف Galaxy M05 يأتي بعد إصدار الشركة الحالي Galaxy M04 الذي انطلق بشكل رسمي للأسواق في 2022.

ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy M04 للأسواق بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60 Hz.

أيضاً انطلق الهاتف برقاقة معالج Helio P35، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة تقدم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W.

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