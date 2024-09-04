تكنولوجيا: ميزة جديدة فى واتساب هتخليك "تتكلم" مع الذكاء الاصطناعى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يتطور WhatsApp باستمرار، ويضيف ميزات جديدة تعمل على تحسين تجربة المستخدم، أحد أحدث التطورات هو وضع الدردشة الصوتية لـ Meta AI، والذي هو حاليًا فى مرحلة الاختبار، حيث تتيح هذه الميزة، التى تم اكتشافها فى الإصدار التجريبى من WhatsApp لنظام أندرويد 2.24.18.18، للمستخدمين التواصل مع Meta AI باستخدام الأوامر الصوتية، مما يجعل التفاعلات أكثر طبيعية وكفاءة.

ما هو وضع الدردشة الصوتية لـ Meta AI؟

وضع الدردشة الصوتية هو ميزة قادمة ستسمح للمستخدمين بالتفاعل مع Meta AI من خلال الأوامر الصوتية في الوقت الفعلي، فبدلاً من كتابة الرسائل، سيتمكن المستخدمون من التحدث مباشرة إلى Meta AI، والذي سيرد باستخدام صوت يختاره المستخدم. يضيف هذا طبقة من التخصيص، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من بين خيارات صوتية مختلفة تناسب تفضيلاتهم بشكل أفضل.

كيف سيتمكن المستخدمون من استخدامها؟

مجرد إطلاق وضع الدردشة الصوتية رسميًا، سيتمكن المستخدمون من تمكينه يدويًا، وسيعمل زر الإجراء العائم داخل قائمة الدردشة كاختصار لتنشيط وضع الدردشة الصوتية بسرعة، عندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، سيستمع Meta AI باستمرار إلى أوامر المستخدم، مما يسمح بالتفاعل بدون استخدام اليدين، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص فى المواقف التى يكون فيها الكتابة غير مريحة، مثل القيادة أو الطهي.

وبالنسبة لأولئك المهتمين بالخصوصية، فإن WhatsApp لديه ضمانات مدمجة، ويمكن للمستخدمين إيقاف وضع الدردشة الصوتية في أي وقت إما عن طريق مغادرة الدردشة أو العودة إلى وضع النص، وبالإضافة إلى ذلك، سيُظهر مؤشر مرئى فى شريط الحالة ما إذا كان Meta AI يستمع بنشاط، مما يمنح المستخدمين سيطرة واضحة على تفاعلاتهم.

لماذا هذه الميزة مهمة؟

يمثل تقديم وضع الدردشة الصوتية خطوة مهمة إلى الأمام في جعل Meta AI أكثر سهولة في الوصول والاستجابة، ويمكن أن يكون التحدث أسرع كثيرًا من الكتابة، وتهدف هذه الميزة إلى تسريع عملية التفاعل مع جعلها تبدو أكثر طبيعية أيضًا، وسواء كنت تطلب معلومات من Meta AI أو تقوم بإعداد تذكيرات أو مجرد إجراء محادثة غير رسمية، فإن وضع الدردشة الصوتية يمكن أن يجعل هذه التفاعلات أكثر سلاسة وبديهية.

باختصار، يعد وضع الدردشة الصوتية لـ Meta AI على WhatsApp ميزة واعدة تهدف إلى تعزيز راحة المستخدم والتخصيص، وبينما لا يزال في مرحلة التطوير، فإنه يحمل القدرة على إحداث ثورة في كيفية تفاعل المستخدمين مع Meta AI، مما يجعل التواصل أسرع وأسهل وأكثر توافقًا مع التفضيلات الفردية. ترقب التحديثات المستقبلية مع طرح هذه الميزة في إصدارات WhatsApp القادمة.