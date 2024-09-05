تكنولوجيا: وان بلس تخطط لإطلاق OnePlus 13 في أكتوبر بشاشة BOE X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لكشف النقاب عن هاتف OnePlus 13 في حدث يعقد في أكتوبر، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط الشركة لدعم هذا الإصدار بشاشة BOE X2.

أعلنت شركة BOE مؤخراً عن الجيل الثاني من شاشة “Oriental” التي تنطلق بشكل رسمي في أكتوبر، ومن المقرر أن تقدم شركة وان بلس أول الهواتف الذكية المميزة بشاشة BOE الجديدة، حيث تعقد وان بلس حدث في أكتوبر لإطلاق هاتف OnePlus 13 الذي يضم شاشة BOE X2.

ولقد أعلن “Li Jie” الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس عن الشراكة الجديدة مع شركة BOE على منصة Weibo، كما أكد على أن الشراكة الجديدة ستدفع صناعة الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة، مع مستوى جديد من جودة العرض والسطوع، مع آداء أفضل في حماية العين.

يذكر أن شركة وان بلس قدمت هاتف OnePlus 12 السابق بشاشة BOE X1، حيث كانت بداية الشراكة بين وان بلس وشركة BOE، ولقد كانت أولى الشاشات المميزة بجودة عرض 2K والتي تم إنتاجها في الصين والتي تدعم تصنيف DisplayMate A Plus.

وتشير التسريبات إلى أن شاشة BOE X2 التي تدعم هاتف OnePlus 13 ستأتي بتصميم مسطح بإنحناء micro في الجوانب الأربعة من الشاشة، ومن المتوقع أن يدعم هذا التصميم تجربة بصرية أفضل، مع حماية أفضل للشاشة، إلى جانب دعم الهاتف بتصميم أكثر جاذبية.

كما تتميز شاشة 8T LTPO في الهاتف بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض 2K بدقة 3160 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بالموجات فوق صوتية.

أيضاً يأتي هاتف OnePlus 13 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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