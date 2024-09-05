تكنولوجيا: قمة الذكاء الإصطناعي تسلط الضوء على التجارب العالمية لتوظيف الذكاء الإصطناعي لدعم رواد الأعمال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من 10 إلى 12 من شهر سبتمبر الجاري لتسليط الضوء على الخبرات العالمية في تقنية الذكاء الإصطناعي وكيفية تسخير هذه التقنية لدعم رواد الأعمال وزيادة الإنتاج.

تهدف قمة الذكاء الإصطناعي التي تنطلق من مدينة الرياض إلى دعم قادة ورواد الأعمال إلى إدراك أهمية التطور السريع لتقنية الذكاء الإصطناعي في مجال العمل ودفع عجلة الإنتاج.

وتفتح الفعاليات هذا العام الكثير من الفرص أمام قادة الأعمال للإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي، مع 300 متحدث من الخبراء والمختصين في تقنية الذكاء الإصطناعي مع صناع القرار الذين تستقطبهم الفعاليات من 100 دولة حول العالم.

ومن المقرر أن يستعرض الخبراء آلية إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي للوصول إلى قرارات إستراتيجية في مجال العمل والقائمة على دقة أعلى في جمع البيانات التي تؤثر بشكل كبير على الإنتاج في الأنشطة التجارية المختلفة.

كما سيقدم الخبراء رؤية واضحة على أهمية تقنية الذكاء الإصطناعي في تحقيق تطلعات رواد الأعمال وخلق بيئة عمل جذابة للعاملين.

ومن المتوقع أن تسلط الفعاليات أيضاً الضوء على دور صناع القرار من القيادات العليا في وضع السياسة التنظيمية التي يحدد من خلالها آلية دفع تقنية الذكاء الإصطناعي، ونطاق عمل التقنية، وأيضاً تحديد الموارد المتاحة لرواد الأعمال لتحقيق الإستفادة القصوى.