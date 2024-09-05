تكنولوجيا: جهاز بنك الطاقة Anker MagGo Power Nano متوفر الآن #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Anker جهاز بنك الطاقة MagGo Power Nano (35 واط و 10 واط، لساعة Apple Watch).

بدأت الشائعات حول هذا الجهاز تظهر في وقت سابق من هذا العام عندما تسربت صورة على موقع Reddit. والآن، أصبح بنك الطاقة الذي يحمل رقم الطراز A1657 متاحًا للشراء.

يتيح لك MagGo Power Nano شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد. باستخدام كابل USB-C المدمج أو منفذ USB-C، يمكنك شحن هاتفك بقوة تصل إلى 30 واط.

تقترح Anker أن عمر كابل USB-C هو 5 سنوات، ولا يبدو أنه قابل للاستبدال. ويتميز الجهاز أيضًا بشاحن ساعة بقوة 5 واط معتمد من أبل والذي يمكن طيه بزاوية 90 درجة، والذي يقال إنه يشحن Apple Watch Series 9 بنسبة 47 بالمئة في نصف ساعة.

يحتوي الجهاز على مخرج متعدد المنافذ بقوة 24 واط، وشاشة مدمجة تعرض مستوى البطارية المتبقي.

وكما يوحي اسمه، يتمتع بنك الطاقة بسعة 10000 مللي أمبير، ويمكن إعادة الشحن عبر USB-C بقوة 30 واط، مع دعم الشحن المار.

يوصف الملحق بأنه بحجم كف اليد، حيث يبلغ قياسه 95 × 51 × 32 ملم (~3.7 × 2.0 × 1.3 بوصة) ويزن 236 جرامًا(~0.5 رطل).

يمكنك شراء Anker MagGo Power Nano، مقابل 79.99 دولار/79.99 جنيه إسترليني/79.99 يورو.

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