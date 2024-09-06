تكنولوجيا: جهاز Asus ExpertBook P5 يأتي بتصميم خفيف لدعم المستخدمين في مجال العمل #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Asus في معرض برلين هذا العام جهاز Asus ExpertBook P5 وهو أحدث الأجهزة الإحترافية التي تستهدف دعم رواد الأعمال، والذي ينطلق بتصميم خفيف وسعر 1100 دولار.

كُشِف عن جهاز Asus ExpertBook P5 للمرة الأولى في فعاليات Computex للعام 2024، حيث يعد من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالجات إنتل “Lunar Lake”، واليوم تطلق الشركة الجهاز رسمياً للأسواق بسعر يبدأ من 1100 دولار، و1490 دولار لأعلى نموذج من الجهاز.

ويضم ExpertBook P5 معالج Intel Core Ultra 7 258V وهو أحد أعلى الإختيارات المتاحة من سلسلة معالجات إنتل الجديدة Lunar Lake، حيث يأتي هذا النموذج بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe 4.0.

كما يأتي أعلى نموذج من الجهاز بكرت الشاشة المتصل Arc 140V، وتدعم وحدة المعالجة العصبية في رقاقة Core Ultra 7 258V دفع آداء في الذكاء الإصطناعي يصل إلى 47 TOPS من أداء الذكاء الاصطناعي، لذا يمكن لجهاز ExpertBook P5 أن يتوافق مع تطلعات المستخدمين في هذه الفئة من أجهزة Microsoft Copilot+ PC.

وإلى جانب مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة من مايكروسوفت تقدم Asus أيضاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى دفع الإنتاجية في الأجهزة لمستوى أعلى وتعزيز الكفاءة.

ويتميز الجهاز بتصميم معدني بوزن 1.3 كجم، كما يضم مفصل بتصميم مسطح ويدعم زاوية تصل إلى 180 درجة من الإمالة، ليتوافق مع تطبيقات العمل الإحترافية.

كما يضم Asus ExpertBook P5 بطارية بقدرة 63 Wh، ويدعم تقنية WiFi 6E، ويأتي الجهاز باثنان من منافذ Thunderbolt 4، و2 من منافذ USB 3.2 فئة A، ويتميز الجهاز بحجم شاشة 14 إنش، بجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 144 Hz، وتدعم الشاشة تغطية بمعايير ألوان sRGB بنسبة 100%.

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