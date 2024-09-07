تكنولوجيا: ‏Dreame تكشف عن Roboticmower A2 بميزات وترقيات جديدة #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dreame عن Roboticmower A2 في IFA 2024. وكما يوحي اسمها، فإن هذا الطراز الأخير هو نسخة مطورة من جهاز Roboticmower A1 الأصلي، والذي تم الكشف عنه العام الماضي.

يستخدم جهاز Dreame A2 تقنية OmniSense 2.0 المحسنة، مع كاميرا HDR مضافة في الجزء الأمامي من الجهاز، مما يسمح للروبوت برصد الأشياء الصغيرة وتجنبها.

وتُستخدم الكاميرا أيضًا للملاحة، وكما هو الحال مع الطراز الأصلي، ليست هناك حاجة لسلك حدودي.

هناك ميزة أخرى بالجهاز، وهي تقنية EdgeMaster، مما يسمح للشفرة بالتحرك إلى جانب الجهاز لقصها حول الحدود. وتقترح Dreame أن الجهاز يمكن أن يصل إلى مسافة 5 سم (~ 2 بوصة) من الحدود.

علاوةً على ذلك، يمكن تعديل ارتفاع القطع بين 3 و 7 سم (~1.2 و 2.8 بوصة)، وهو الإعداد الموجود في تطبيق Dreamhome.

تم أيضًا تغيير الغلاف المصنوع من مادة مختلفة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا يعزز مقاومة الطقس أم أنه أكثر مقاومة للخدش.

يبقى أن نرى متى سيتم إطلاق Dreame Roboticmower A2 وكم ستكلف.

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