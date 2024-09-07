شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحل مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف فى iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

كان لدى iPhone 15 Pro مشكلة معروفة تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، لكن شركة أبل حاولت حل المشكلة بعد فترة وجيزة من إطلاقه عبر تحديث للبرنامج، وتشير التسريبات الآن إلى أن أبل قد يكون لديها حل في الطريق مع iPhone 16 وiPhone 16 Pro.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تسربت صورة لغطاء بطارية معدني قيل إنه مخصص لجهاز iPhone 16 Pro، وذلك دليل على وجود نظام حراري جديد للهاتف، فيشير الغلاف المعدني إلى تصميم بطارية جديد لمجموعة iPhone 16 من شأنه أن يحمي من ارتفاع درجة حرارة الجهاز.

تستخدم أجهزة iPhone الحالية غطاءً أخف وزنًا لمكونات البطارية الخاصة بها، لذلك يقال إن الغلاف المعدني سيتحمل الحرارة بشكل أفضل.

وكان التغيير الثاني هو "نظام حراري من الجرافين" يُقال إنه يوفر تحسينات كبيرة في التوصيل الحراري، وتشير هذه التقارير المنفصلة إلى أن شركة Apple لديها حل قوي لمشاكل ارتفاع درجة حرارة iPhone.

كانت المشكلات التي تواجه iPhone 15 Pro مقارنة بأي iPhone سابق آخر فيما يخص ارتفاع الحرارة، إنه لا يلتقط الصور على الإطلاق لأنه ساخن جدًا، ويتأخر بشكل كبير عند التقاط الصور، أو يواجه مشكلات في البرامج تتسبب في التقاط الصور كمقاطع فيديو قصيرة بدلاً من ذلك، ولهذا السبب فإن النظام الحراري الجديد، المزود بغلاف بطارية معدني مهم جدا في الهاتف الجديد.

