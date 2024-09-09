تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن اثنان من سماعات AirPods 4 اللاسلكية بسعر يبدأ من 129 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية، حيث تقدم اثنان من النماذج من سماعة AirPods 4 اللاسلكية الجديدة.

ينطلق النموذج الرئيسي من سماعة AirPods 4 اللاسلكية بسعر 129 دولار، بينما ينطلق النموذج الأعلى بميزة إلغاء الضوضاء بسعر 179 دولار.

وتؤكد ابل على أن الإصدارات الجديدة من سماعات AirPods اللاسلكية تأتي بإصدار جديد بتجربة تعزز راحة المستخدم عند إرتداء السماعة، كما تدعم إيماءات الرأس، وعزل الصوت خلال المكالمات الصوتية.

كما تقدم ابل حافظة AirPods 4‌ بأصغر تصميم قدم في حافظات AirPods، على أن تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB C، وتستمر بعمر شحن يصل إلى 30 ساعة من التشغيل.

ويأتي النموذج الثاني من سماعات AirPods 4‌ اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء، مع دعم وضع شفاف، ووضع لإدراك بدء محادثات المستخدم، مع تجربة صوتية تكيفية.

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