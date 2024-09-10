شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تطرح أسرع شاحن MagSafe.. يمكنك شحن هاتفك بنسبة 50% فى وقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ابل، عن طرح أسرع شاحن MagSafe، ليدعم طرازات iPhone 16 الجديدة، حيث يحمل مزايا عديدة ليكون أكثر قوة مقارنة بالطرازات الماضية، وسيتوافق شاحن MagSafe الجديد مع جميع أجهزة iPhone وأي جهاز Qi2، لكن تم إدراج طرازات iPhone 16 الجديدة فقط على أنها تدعم أسرع معدل شحن لاسلكي بقوة 25 وات.

معدلات الشحن لـ MagSafe الجديد

وأكدت ابل ان شاحن MagSafe الجديد، يتفوق على الهواتف الصينية الأخرى، التي تصل الى 15 وات، بينما تتراوح هواتف Pixel 9 من جوجل من 15 وات إلى 23 وات عند استخدام Google Pixel Stand من الجيل الثاني.



مزايا شاحن MagSafe الجديد

وتكمن مزايا MagSafe الجديد، في إنه يمكنك من الحصول على شحن لاسلكي أسرع يصل إلى 25 وات، أي يتيح لك شحن 50 % من البطارية في حوالي 30 دقيقة لهاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Pro عند إقرانهما بمحول الطاقة USB-C بقوة 30 وات، ويتيح الشحن اللاسلكي السريع لهاتف iPhone 12 أو الإصدارات الأحدث حتى 15 وات، عند إقرانه بمحول الطاقة USB‑C بقوة 20 وات.



مدى قوى MagSafe الجديد مع هواتف الايفون السابقة

وتنخفض معدلات الشحن اللاسلكي لهاتف iPhone 8 أو الإصدارات الأحدث مع Qi، حتى 7.5 وات، عند إقرانه بمحول الطاقة USB‑C بقوة 20 وات .



سعر MagSafe الجديد

وأعلنت ابل عن سعر شاحن MagSafe، ليصل سعر إصدار 1m نحو 39 دولارًا، بينما يبلغ سعر إصدار 2m نحو 49 دولارًا، حيث سيتم شرائك الشاحن بشكل منفصل، وإضافة مصدر طاقة USB-C بقوة 30 وات لدعم أعلى معدل.

يدعم شاحن MagSafe ، كل iPhone من iPhone 8 إلى خط iPhone 16، وكذلك جميع AirPods ذات القدرة على الشحن اللاسلكي.