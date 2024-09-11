تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم هاتف Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Galaxy S25 Ultra قبل إنطلاق سلسلة Galaxy S25 بشكل رسمي في شهر يناير من العام المقبل.

توضح الصور ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Galaxy S25 Ultra من جميع الجهات، إلا أن تصميم الكاميرة الرئيسية غير مؤكد حتى الآن.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تدعم هذا الإصدار بكاميرة telephoto تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

بينما تقدم كاميرة telephoto الأخرى ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر ISOCELL JN3 من سامسونج بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بوزت 219 جرام، أي أخف من إصدار الشركة السابق Galaxy S24 Ultra المميز بوزن 232 جرام، وهاتف iPhone 16 Pro Max المميز بوزن 227 جرام.

ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بأبعاد 162.8 في 77.6 في 8.2مم، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وينطلق الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 4، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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