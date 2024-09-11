تكنولوجيا: ‏Garmin تقوم بتسريب ساعات ذكية جديدة من Fenix ​​8 Pro و Fenix ​​8 MicroLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة Garmin قد أكدت وجود ثلاثة إصدارات جديدة من Fenix ​​8 في الطريق. تم إطلاق الساعتين الذكيتين Fenix ​​8 و Fenix ​​8 Solar العاديتين منذ أسبوعين، مع ميزات جديدة مثل دعم الغوص والمساعد الصوتي.

والآن، يبدو أن لقطات الشاشة المتعددة لتطبيق Garmin Connect (أدناه)، والتي تمت مشاركتها على Reddit، تُظهر أن الساعات الذكية Fenix ​​8 Pro 47mm و Fenix ​​8 Pro 51mm و Fenix ​​8 MicroLED قيد التطوير.

كانت إصدارات Garmin Fenix ​​8 المسربة مرئية في قسم “إضافة جهاز” في التطبيق، على الرغم من أنه يبدو أنه تمت إزالتها منذ ذلك الحين.

وفي حين أن الإصدار الاحترافي من الساعة لا يمثل مفاجأة كبيرة، إلا أن إصدار الساعة القابلة للارتداء المزودة بشاشة MicroLED كان غير متوقع إلى حد ما. يمكن أن توفر هذه التقنية مستوى سطوع أعلى واستهلاكًا أقل للطاقة وتقليل احتراق الشاشة.

لم تعلن Garmin رسميًا بعد عن الساعة الذكية Fenix ​​8 Pro أو Fenix ​​8 MicroLED. ما إذا كان سيتم إصدار هذه الأجهزة على الإطلاق وبأي سعر يبقى أن نرى.

ومن الجدير بالذكر أن شركات مثل أبل قد قامت بالفعل بتعليق خططها لتطوير ساعة ذكية MicroLED بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وإذا تم إطلاقها، فمن المتوقع أن تكون هذه الساعات الذكية الثلاث أكثر تكلفة من إصدار Fenix ​​8 القياسي، والذي يبدأ من 999.99 دولار/869.99 جنيه إسترليني/999.99 يورو.

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