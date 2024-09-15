تكنولوجيا: لينوفو تقدم جهاز لوحي جديد مزود بـ 8 مكبرات صوت وبسعر مناسب في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو رسميًا جهاز Tab Plus في الولايات المتحدة، مما جعله متاحًا على نطاق واسع للمستهلكين من خلال متجر الشركة الإلكتروني. ويأتي ذلك بعد الإصدار المحدود للجهاز اللوحي في أسواق دولية مختارة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

بسعر 320 دولارًا، يقدم جهاز Lenovo Tab Plus مجموعة جيدة من الميزات، مع جودة صوت استثنائية هي أبرز ما يميزه.

كما انه يأتي مدعوم بمعالج MediaTek Helio G99، مع أداء مقبول للنظام، على الرغم من أنه ليس الأكثر إثارة للإعجاب. وما يبرز هنا هو نظام الصوت المكون من 8 مكبرات صوت.

ولاستيعاب هذه السماعات، يكون الجهاز اللوحي مكتنزًا بعض الشيء، خاصة في النصف السفلي حيث يبلغ سمكه حوالي 0.5 بوصة، في حين أن النصف العلوي أقل حجمًا بـ 0.3 بوصة.

قامت لينوفو بتضمين مسند مدمج يسمح لك بدعم الجهاز اللوحي بزاوية تصل إلى 175 درجة. ويمكنك أيضًا استخدام Lenovo Tab Plus كمكبر صوت Bluetooth، وتشغيل الصوت من الأجهزة الأخرى بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة به.

من الامام، يوجد شاشة بقياس 11.5 بوصة، وبدقة 2000 × 1200 بكسل، وشاشة IPS بتردد 90 هرتز. هناك أيضًا دعم اختياري للقلم يتيح لك استخدامه كجهاز إنتاجي عندما تحتاج إليه.

وتتضمن خيارات الذاكرة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4X وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.

كما يعمل الجهاز اللوحي ببطارية تبلغ سعتها 8600 مللي أمبير ويأتي مزودًا بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل.

علاوةً على ذلك، يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.2، ويتميز بمنفذ USB 2.0 من النوع C للشحن والبيانات، وفتحة بطاقة microSD للتخزين القابل للتوسيع، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم للصوت السلكي. كما يدعم الجهاز اللوحي صوت 24 بتو 96 كيلو هرتز عبر مقبس سماعة الرأس.

يأتي Lenovo Tab Plus مزودًا بنظام Android 14، وتعد الشركة بتحديثين رئيسيين على الأقل لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية، ومن المقرر أن يكون آخر تحديث في يونيو 2028.

تقدم لينوفو أيضًا ملحقات اختيارية مثل Lenovo Tab Pen Plus، الذي يتميز بـ 4096 مستوى من حساسية الضغط، وشاحن حائط USB-C بقوة 68 واط.

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