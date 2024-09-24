شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح تغيير لون ونمط سمة الدردشة.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

سيكون لدى مستخدمي واتساب قريبًا خيار تغيير مظهر شاشة الدردشة الخاصة بهم ولن يقتصر الأمر على الوضع العادي والمظلم فقط، حيث تعمل المراسلة على ميزة جديدة يمكن أن تتضمن أيضًا منتقي الألوان الذي سيتم إنشاء السمة وتطبيقها على جميع شاشات الدردشة للمستخدم.

تحديث موضوع دردشة واتساب

تأتي التفاصيل حول الميزة القادمة عبر WaBetaInfo الذي يدعي أنه يتم وضع الإصدار التجريبي من أندرويد من خلال الأداة التي يجب أن تكون متاحة قريبًا لمجموعة الاختبار.

والميزة الجديدة تعرض لك ألوان السمات المتعددة التي يمكن تطبيقها على شاشة الدردشة والتي ستظهر عند الدردشة مع صديق أو أي شخص آخر، مازلنا لم نحصل على ميزة منتقي السمات في الإصدار التجريبي الخاص بنا ولكن نأمل أن يحدث ذلك قريبًا.

يضيف واتساب أيضًا أدوات ذكاء اصطناعي جديدة إلى تطبيق المراسلة في شكل Meta AI والتي أصبحت بالفعل شائعة لدى ملايين المستخدمين في الهند وفقًا لـ Meta مؤخرًا.

تذكر الشركة أيضًا أنها تريد الحد من عدد الرسائل غير المرغوب فيها التي يتلقاها مستخدمو واتساب من خلال اعتماد قواعد صارمة واستخدام البيانات لدفع المحتوى في الوقت المناسب وإلى الشخص المناسب.

أصبح البريد العشوائي على واتساب مشكلة تزعج الناس وتحتاج ميتا إلى إيجاد توازن في الربح من المنصة دون تنفير مستخدميها.