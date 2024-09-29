شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم العالمي للقلب.. التكنولوجيا من أجل صحة القلب.. أدوات وتطبيقات تراقب صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يتم الاحتفال باليوم العالمي للقلب سنويًا في 29 سبتمبر، لرفع مستوى الوعي حول أمراض القلب والأوعية الدموية وتعزيز أنماط الحياة الصحية للقلب، وهو بمثابة تذكير بأنه يمكننا اعتماد تغييرات صغيرة في نمط الحياة لحماية قلوبنا وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يهدف اليوم العالمي للقلب، الذي أنشأه الاتحاد العالمي للقلب عام 2000، إلى رفع مستوى الوعي بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما السببان الرئيسيان للوفاة في جميع أنحاء العالم.

بالتعاون مع مختلف الحكومات والمنظمات، تسعى مؤسسة القلب العالمية إلى التأكيد على أهمية صحة القلب من خلال الوقاية والسيطرة على عوامل الخطر.

في عالم اليوم، نحن محاطون بالتكنولوجيا التي تساعد في مراقبة صحتنا، فيما يلي بعض الأدوات والتطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تتبع صحة قلبك:

أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب

تقوم هذه الأجهزة بتتبع معدل ضربات قلبك أثناء الراحة وأثناء التمرين، حيث يقوم البرنامج بمراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتسجيل البيانات المختلفة مثل عدم انتظام ضربات القلب، ومؤشر كتلة الجسم، والوزن، والسعرات الحرارية المحروقة، ودرجة حرارة الجلد، والخطوات المتخذة.

تأتي معظم العلامات التجارية للهواتف الذكية مجهزة ببرنامج مدمج لمراقبة معدل ضربات القلب، مما يتيح لك التحقق من صحة قلبك بانتظام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك الساعات الذكية المزودة بأجهزة تتبع اللياقة البدنية الفعالة في الحفاظ على السجلات اليومية.

ضغط الدم

إلى جانب مراقبة معدل ضربات القلب، تسمح لك الأدوات المبتكرة بفحص ضغط الدم بسهولة في المنزل، بالإضافة إلى أصفاد الذراع التقليدية، يمكن للأفراد استخدام أجهزة مراقبة محمولة سهلة الاستخدام، هناك أيضًا تطبيقات مخصصة لفحص ضغط الدم متاحة للمراقبة المنتظمة.

القلب البصري

يقدم هذا التطبيق ثروة من المعلومات حول أمراض القلب، بما في ذلك عوامل الخطر واستراتيجيات الوقاية، هدفها هو تثقيف المرضى وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند التشاور مع مقدمي الرعاية الصحية.

يوفر التطبيق إمكانية الوصول إلى مجموعة مكونة من 160 مقطعًا قصيرًا ورسومًا بيانية تشرح الأمراض والعلاجات والمزيد، كما يقدم معلومات محدثة عن العلاجات المبتكرة من المتخصصين والمجتمع الطبي، بالإضافة إلى منتدى آمن للتواصل والمناقشة وتبادل المعرفة مع أقرانهم.

تطبيق مساعد القلب والسكتة الدماغية

تم تقديم هذا التطبيق المجاني للإدارة الذاتية من قبل جمعية السكتات الدماغية الأمريكية، وهو مصمم للناجين من السكتات الدماغية ومقدمي الرعاية لهم.

كذلك فهو يسمح للمرضى بمراقبة صحتهم بشكل أكثر فعالية، وتتبع الإحصاءات الصحية، وإدارة الأدوية، والحصول على معلومات موثوقة عن السكتات الدماغية، والتواصل مع الآخرين الذين يواجهون تحديات مماثلة.