شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخطط لإطلاق شاشة ذكية بنظام التشغيل HomeOS الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تخطط شركة Apple لإطلاق نظام تشغيل جديد يسمى homeOS لأول مرة مع شاشاته الذكية التي ترددت شائعات عنها منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن يصل أولها في عام 2025، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج كانت التقارير حول جهاز يشبه HomePod مزود بشاشة عرض منذ أكثر من عام.

وقال جورمان هذا الصيف فقط إن شركة آبل تعمل على شاشة ذكية منضدية مزودة بذراع آلية يمكنها إمالة الشاشة وتدويرها للحصول على رؤية أفضل. وفي تقريره الأخير، يقول جورمان أن هناك نسختين قيد العمل: شاشة منخفضة المستوى ستوفر الأساسيات، مثل FaceTime وأدوات التحكم في المنزل الذكي، والنسخة الروبوتية المتطورة التي ستكلف ما يزيد عن 1000 دولار.

ويقال إننا سنرى الإصدار الأرخص أولاً ربما في العام المقبل متبوعًا بالشاشة المتطورة ، وقال جورمان سابقًا إن الشاشة الذكية الروبوتية يمكن إصدارها في عام 2026 على أقرب تقدير.

ومع ذلك، لن تضطر إلى انتظار الطراز المتميز لتتذوق رؤية Apple للذكاء الاصطناعي المنزلي، وفقًا لجورمان، ستكون Apple Intelligence جزءًا أساسيًا من تجربة كلا الجهازين، ويشير إلى أن نظام التشغيل homeOS الجديد سيعتمد على نظام التشغيل tvOS الخاص بتلفزيون Apple.