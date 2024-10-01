شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخة جديدة من سماعة Vision Pro فى هذا الموعد.. اعرف المزايا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل، لتطوير نسخة جديدة من سماعة Vision Pro والتي من المقرر أن تدخل الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2025، والتي تأتي بشريحة M5 ، وهي إضافة هامة مقارنة بشريحة M2 الموجودة في Vision Pro.

مزايا النسخة الجديدة من سماعة Vision Pro

وأكد مينج تشي كو، محلل أبل، أن تعمل زيادة المعالج على تحسين قوة الحوسبة للجهاز بشكل كبير، مع التركيز بشكل خاص على ميزات Apple Intelligence المتكاملة، مشيرا إلى أن مواصفات الأجهزة الأخرى والتصميم العام لـ Vision Pro ستظل دون تغيير إلى حد كبير.

و يمكن أن يساعد هذا النهج ابل في إدارة تكاليف الإنتاج، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل نقطة السعر قريبة من سعر البدء الحالي البالغ 3499 دولارًا للجيل الأول.

وأكد "كو"، أن الإصدار الجديد سيتوافق مع استخدامات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل قدرات تحويل النص إلى فيديو على غرار Sora من OpenAI، والتي يمكن أن تعزز بشكل كبير تجربة Vision Pro.



قريبا..طرح Apple Intelligence لسماعة Vision Pro



ومن جانبه أفاد الخبير مارك جورمان، أن ابل تخطط لتقديم ميزات Apple Intelligence إلى سماعة Vision Pro في المستقبل، في حين أن الجهاز قادر على تشغيل وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز مثل أدوات الكتابة وملخصات الإشعارات وSiri المحدثة، لكن قد يتعذر تفعيل تلك المزايا هذا العام.



وتستعد ابل، بطرح Apple Intelligence لنظام VisionOS 3، والذي من المحتمل إطلاقه في عام 2025.