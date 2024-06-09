وظائف خالية بشركة أثيل للخريجين والطلبة

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الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة أثيل من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للخريجين والطلبة، للعمل فورًا بفرع الشركة بالعباسية، برواتب مجزية، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف والشروط وكيفية التقديم كالتالي:
وظائف شركة أثيل
- مطلوب كول سنتر.
الشروط والمزايا
يشترط أن يكون المتقدم من الخريجين أو الطلبة من جميع المؤهلات، وان يجيد اللغة الانجليزية، وان يمتلك مهارات التواصل، وان لا يزيد السن عن 30 سنة.
وظائف أخرى: –
توفر الشركة للعاملين رواتب مجزية، وترقيات بعد 6 شهور، وخط vpn، والعمل 8 ساعات متغيرة، ويومين أجازة في الأسبوع، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.
كيفية التقديم على وظائف شركة أثيل
للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة، على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة أثيل“.
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