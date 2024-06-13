تسريب يكشف سعر هاتفي Samsung Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 القابلين للطي

الرياض - أميرة القحطاني - منذ فترة طويلة، ظهرت العديد من التسريبات حول الحدث والأجهزة التي ستقدمها سامسونج، ومع بقاء أقل من شهر على حدث Samsung Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 ، تم تسريب أسعار هذه الأجهزة، ومن المتوقع أن يضم الحدث، الذي سيعقد في 10 يوليو في باريس، منتجات مثل Z Fold6 وZ Flip6 وGalaxy Ring، وفي هذه المقالة سنعرض الأسعار والمميزات المتوقعة لهاتفي Samsung Galaxy Z Fold6 وZ Flip6.

قد يكون سعر Galaxy Z Fold6 مشابهًا لسعر Z Fold5

لقد قوبل هاتفا، Galaxy Z Fold5 وFlip5، اللذين تم طرحهما العام الماضي، باهتمام كبير، وخاصة مع إصدار ميزة Galaxy AI إلى جانب سلسلة S24، فزاد اهتمام المستخدمين بهواتف سامسونج القابلة للطي، ووفقا لأحدث التسريبات، فإن سعر هاتف Galaxy Z Fold6 الجديد سيكون مماثلا لسعر Z Fold5.

ووفقا للتقارير، سيتم تقديم هاتف Galaxy Z Fold6 بثلاثة إصدارات: 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت، ورغم عدم وجود معلومات حتى الآن حول ذاكرة الوصول العشوائي، فمن المتوقع أن تأتي بسعة 12 جيجابايت، على غرار هاتف Z Fold5، قد يبلغ سعر هاتف Galaxy Z Fold6 حسب التسريبات 1899دولارًا أمريكيًا لطراز 256 جيجابايت، و2019 دولارًا أمريكيًا لإصدار 512 جيجابايت، و2259 دولارًا أمريكيًا لطراز 1 تيرابايت.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip6 بخيارات 256 جيجابايت و512 جيجابايت، من المتوقع أن يبلغ سعر Z Flip6 1099 دولارًا أمريكيًا لطراز 256 جيجابايت و1219 دولارًا أمريكيًا لطراز 512 جيجابايت. ورغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، إلا أن هذه التسريبات تكشف الكثير من التفاصيل.

الأجهزة، المتوقع تقديمها بخيارات الألوان: النعناع والفضي والأصفر والأزرق ، وسيكون لها تصميم مشابه لأسلافها، ومن المتوقع أن يحتوي هاتفا Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 على تحسينات في الكاميرا، وسيحتويان على معالج Snapdragon 8 Gen 3 لجهاز Galaxy وسيقدمان ميزات Galaxy AI.