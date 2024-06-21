مطلوب سائقين وفنيين للعمل فورًا بشركة الحجار برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الحجار إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا ضواغط الهواء، من خلال وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة من فنيين وسائقين للعمل فورًا بفروع الشركة في أبو رواش، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم:

وظائف شركة الحجار

مطلوب فنيين تركيبات.

مطلوب سائقين للعمل بفرع أبو رواش.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن دبلوم صناعية “كهرباء أو ميكانيكا أو تبريد وتكييف أو لحام، ويفضل توافر خبرة في مجال العمل، كما يشترط رخصة قيادة سارية، وأن يكون المتقدم من سكان القاهرة والجيزة، وان يقدم موقف واضح من الخدمة العسكرية.

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وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية وحوافز، بالإضافة إلى توفر مواصلات من شبرا إلى الجيزة، ويوم أجازة في الأسبوع، منا توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الحجار“.