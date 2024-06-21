تعرف على فوائد الخروب للجسم

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر الخروب من الشجر الدائم للخضرة وهو ينتمي إلى البقوليات، كما أنه يستخدم في صناعة العديد من الواجبات الخفيفة والمخبوزات وأيضا يعتبر بديل للكاكاو والقهوة.

فوائد الخروب

له العديد من الفوائد ومنها:

يعمل على تعزيز عملية الهضم. يساعد في علاج الإسهال. يعمل على خفض مستوي الكوليسترول. يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. يمنع الإصابة بمرض السرطان. ينظم مستوي السكر في الدم. يمنع هشاشة العظام. يعالج أمراض الإنفلونزا والسعال. يعمل على ضبط حركة الأمعاء. ينشط وظائف الكلى. يعمل على تنشيط الدورة الدموية. يساعد في علاج الحموضة.

الفيتامينات التي يحتوي عليها الخروب

يحتوي على العديد من الفيتامينات ومنها فيتامين أ وفيتامين ب2 كما يحتوي على العديد من العادن ومنها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفسفور.