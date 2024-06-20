تطبيق واتساب يجعل أهم ميزاته افتراضية

الرياض - أميرة القحطاني - جعل تطبيق واتساب أخيرًا ميزة HD التي نستخدمها جميعًا خيارًا افتراضيًا، فمن الآن فصاعدًا، لن تحتاج إلى تحديد خيار HD لإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية (HD)، حيث يتيح لك هذا التغيير مشاركة محتوى عالي الجودة دون تعديل إعدادات الجودة، لذلك من الآن فصاعدًا، ستكون الصور ومقاطع الفيديو في WhatsApp بدقة عالية افتراضيًا، حيث قدمت Meta في الصيف الماضي، مشاركة عالية الدقة للصور ولاحقًا لمقاطع الفيديو على WhatsApp، ولكن كان على المستخدمين تحديد خيار HD يدويًا لكل عملية إرسال، والآن تغير هذا.

من الآن فصاعدًا.. ستكون الصور ومقاطع الفيديو في تطبيق واتساب بدقة عالية افتراضيًا

بمجرد ضبط الجودة على HD لتطبيق WhatsApp، سيتم تطبيق هذا الإعداد على جميع عمليات الإرسال الخاصة بك، تتوفر هذه الميزة الجديدة في أحدث إصدار لمستخدمي iOS وAndroid، سيتم طرحه لجميع المستخدمين بحلول نهاية هذا الشهر، إذا لم تشاهد الميزة بعد، فتأكد من تحديث تطبيقك.

كيف يمكنك ضبط هذه الميزة على الوضع الافتراضي؟

يعد استخدام الميزة الجديدة أمرًا بسيطًا للغاية وذلك باتباع الخطوات التالية: الإعدادات > التخزين والبيانات > جودة تحميل الوسائط > تحديد الجودة القياسية/جودة HD، ومن هذه الخيارات:

الجودة القياسية: إرسال أسرع وأحجام ملفات أصغر.

جودة HD: إرسال أبطأ، ويمكن أن يصل حجم الملفات إلى 6 مرات أكبر.

ومع ذلك، تذكر أن خيار الجودة HD لا يعني الجودة الأصلية، حيث لا يزال تطبيق واتساب يقوم بإجراء ضغط طفيف (تقليل الدقة)، مع آخر التحديثات، اكتسب تطبيق WhatsApp العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك نقل الدردشات عبر رمز الاستجابة السريعة وخمسة خيارات جديدة للموضوع.

تسمح هذه الابتكارات للمستخدمين بتخصيص تجربة WhatsApp الخاصة بهم بشكل أكبر.