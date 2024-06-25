أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم إلى 12.87 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.

أسعار الريال اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم إلى 12.82 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.87 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

تم تسجيل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم إلى 12.87 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 12.81 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

بلغ سعر الريال السعودي فيه اليوم نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة:

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 12.82 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:

وصل سعر الريال السعودي فيه اليوم إلى 12.85 جنيه للشراء و 12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

وصل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم إلى 13.0 جنيه.