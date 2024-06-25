أسعار الدواجن اليوم 25 يونيو 2024 داخل الأسواق المحلية

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الدواجن داخل الأسواق وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم إلى 86 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 90 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر الدواجن الأمهات:

وصل سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم إلى 70 جنيه.

سعر الدواجن البلدي:

تم تسجيل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم إلى 129 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 135 و 140 جنيه.

سعر الدواجن الساسو:

وصل سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم إلى 106 جنيهات بينما تصل إلى المستهلك بسعر يترواح ما بين 110 و 120 جنيه.

أسعار الكتاكيت

جاءت كالتالي:

وصل سعر الكتكوت الساسو اليوم إلى 18 جنيه.

وصل سعر الكتكوت البلدي اليوم إلى 7 جنيهات.

وصل سعر الكتكوت الهجين اليوم إلى 15 جنيه.

بلغ سعر كتكوت ساسو بيور اليوم نحو 19 جنيه.

أسعار البيض